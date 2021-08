Stiri pe aceeasi tema

- Depunerea unei noi motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Citu a provocat disensiuni in PSD, Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu sustinand initial ca PSD sa depuna motiune de cenzura la mijlocul lunii octombrie, dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea au insistat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti ca PSD a pierdut alegerile locale anticipate de duminica si l-a invitat pe presedintele PSD sa nu mai minta „clamand” victorii pe care nu le-a obtinut. „Imi pare rau ca antevorbitorul sta mai prost cu aritmetica, dar, dupa stiinta mea, 35.225 de voturi…

- Ciolacu a fost la Franta-Elvetia si e optimist inaintea motiunii de cenzura: 50% sanse. De asemenea, liderul social-democratilor i-a transmis lui Ludovic Orban ca inaintea depunerii motiunii de cenzura a purtat discutii inclusiv cu parlamentari din coalitia de guvernare. Anterior, presedintele PNL a…

- Cu scurta vreme inainte ca moțiunea prin care PSD-ul spera sa darame Guvernul Cițu sa fie spusa votului, liderul principalei formațiuni de Opoziție a vorbit despre șansele pe care le are aceasta inițiativa de a trece de Parlament. Totul, in condițiile in care vineri un deputat PSD spunea ca le-ar mai…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, luni seara, ca textul motiunii de cenzura este finalizat, fiind negociat cu partenerii sociali si toti sustinatorii. Ciolacu a anuntat ca textul se refera la ”acest guvern dezastruos”. Ciolacu afirma ca exista oameni din PNL care ar vrea sa voteze motiunea…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD a redactat moțiunea de cenzura impotriva guvernului de coaliție dupa „cea mai dezastruoasa guvernare in ultimii 30 de ani”.Textul moțiunii incepe cu un citat din poetul George Bacovia, reprezentant al pesimismului simbolistic in poezia romaneasca: „Prin fumul de țigari,…

- PSD va face public saptamana viitoare textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna la Parlament, a informat, marti, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Saptamana viitoare o sa facem public textul motiunii de cenzura. Deja am inceput negocierile cu parlamentari din alte partide si categoric…