- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, ca dobanda pe care Romania o va plati anul viitor pentru imprumuturile luate in timpul Guvernului Orban se ridica la un miliard de euro. „Datoria este in ultimele 7 luni de peste 25 miliarde de euro. Anul viitor, Romania va plati numai…

- Țara se afla intr-un moment critic din cauza liberalilor care nu au fost capabili sa gandeasca masuri eficiente pentru relansarea economiei. Romania nu s-a confruntat niciodata cu probleme atat de grave, iar rectificarea bugetara propusa de liberali „reușește“ sa afunde mai tare economia naționala,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca pietele trebuie lasate deschise. "Pietele trebuie lasate deschise! Este lipsita de orice logica obligarea romanilor sa se inghesuie in supermarketuri, in spatii inchise, unde posibilitatea infectarii este mult mai mare, pentru ca tu, Guvernul Orban,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Buzau, unde a participat la lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, ca Guvernul Orban este cel mai "incompetent si corupt" guvern postdecembrist si si-a exprimat convingerea ca electoratul va sanctiona PNL la scrutinul din…

- Marcel Ciolacu spune ca, in conditiile in care suntem in plina criza sanitara, "nu are rost sa vorbim despre educatie sau economie". Seful PSD subliniaza faptul ca Guvernul Orban a fost incapabil sa adopte vreo masura coerenta. "Din masurile luate pana acum de guvernul incompetent, iresponsabil,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi dimineata, ca Guvernul Orban ar trebui sa cantareasca foarte bine oportunitatea organizarii alegerilor pe data de 6 decembrie, avand in vedere ca Romania ar putea trece de 6000 de infectari pe zi.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu acuza Guvernul Orban ca folosește Poliția pentru scopuri politice. Liderul social-democrat susține ca va plati amenda, dupa ce a fost fotografiat, alaturi de mai multe persoane, la o masa intr-un restaurant din Buzau.

