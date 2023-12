Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Caransebeș, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca in cursul acestui an va avea loc o reorganizare a intre șase și noua ministere. Printre instituțiile vizate se numara Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Secretariatul General al Guvernului (SGG). Ciolacu a subliniat ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Caransebes, ca in acest an vor fi reorganizate intre sase si noua ministere.Potrivit lui Marcel Ciolacu intre aceste institutii se afla Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii si Secretariatul General al Guvernului SGG si ca nu poate fi vorba…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca anul acesta vor fi reorganizate doar intre sase si noua ministere si pe urma vor continua.„Nu sunt adeptul de a face niste lucruri pe coltul biroului”, a mai afirmat seful Executivului, el mentionand ca printre institutiile unde se va finaliza acest proces se afla…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, acuza Guvernul PSD-PNL ca „umfla tot mai mult” aparatul la stat, in timp ce pe romani ii pune sa „stranga cureaua”, aplicandu-le taxe tot mai mari. „Am ajuns la maximul istoric de angajati la stat. Aproape 1.290.000, numar care tot creste. Asta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca in acest an investitiile in infrastructura au crescut cu aproximativ 70% fata de 2021, cand ministru al Transporturilor era Catalin Drula. Ciolacu a sustinut, la inceputul sedintei Guvernului, ca in acest an se inregistreaza investitii „record” in domeniul…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi mai multe proiecte – hotarari de guvern sau memorandumuri, dupa caz – pentru suplimentarea bugetelor sau majorarea limitelor de cheltuieli pentru unele ministere si institutii publice: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi mai suplimentarea bugetelor sau majorarea limitelor de cheltuieli pentru unele ministere si institutii publice: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Legislativ,…

- Guvernul a aprobat vineri suplimentarea bugetelor mai multor ministere si institutii publice. Printre acestea, vor primi mai mulți bani ministerul Sanatatii și cel al Educatiei, Secretariatul General al Guvernului, SRR, Camera Deputatilor, DNA si SRI, potrivit unui comunicat de presa al Executivului,…