Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a fost diagnosticat cu COVID-19, desi este vaccinat. "Este alta tulpina, categoric. Si el si toata familia, zece membri ai familiei...”, spune Ciolacu, criticând totodata guvernul ca acum ”cauta…

- Președintele vrea sa participe la ședința de guvern ce va avea loc miercuri, 14 iunie. Sub pretextul adoptarii unui memorandum pe tema educației, Klaus Iohannis forțeaza de fapt nota. Așa cum a convocat guvernul ori de cate ori a vrut, la Cotroceni, o mai putea face și de data aceasta, numai ca intalnirea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele PSD, critica politica economica a Guvernului Cițu și spune ca datoria externa a Romaniei va crește foarte mult prin accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).„Este vorba despre ce facem cu imprumuturile. Pana in acest moment…

- Florin Cîtu a afirmat ca îsi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din România, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro. „Eu vreau ca PNL sa…

- Marcel Ciolacu a lansat un atac violent la adresa lui Klaus Iohannis, Florin Cițu și Ludovic Orban! Liderul PSD ii cere președintelui Romaniei sa iasa public și sa se dezica de guvernul Cițu. Ciolacu a remarcat ca bugetul de stat a devenit o lupta interna in PNL intre cei doi candidați la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, luni seara, declaratia lui Florin Citu potrivit careia a convis o Romanie sa fie premier. ”Cand esti prim-ministru si te-a ales tot poporul, cum a zis, l-a ales Romania prim-ministu. Ii aduc aminte ca si el si Orban au iesit pe locul trei la alegeri,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu intra in fișa postului sau sa urmareasca lupta pentru șefia PNL, anunța Mediafax. Intrebat, sambata, la Craiova, daca urmarește lupta pentru șefia PNL și pe cine ar prefera, Ciolacu a raspuns: „Va dezamagesc, n-o urmaresc! Nu intra in fișa postului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu are nicio comunicare cu presedintele Klaus Iohannis. „Sa iasa public sa-si ceara scuze nu mie, nu parlamentarilor, ci oamenilor care au votat cu PSD”, a declarat liderul social-democraților marți seara, la Romania TV.Marcel Ciolacu a precizat ca nu il iarta…