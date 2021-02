Ciolacu amenință că PSD nu votează bugetul pe 2021 Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca social-democrații nu vor vota adoptarea bugetului pe anul 2021. Liderul social-democrat susține ca bugetul este unul de austeritate. „Am avut dreptate, se vine in anul 2021 cu un buget de austeritate. Este cea mai mare greșeala. E a doua oara cand se intampla acest lucru in Romania. S-a intamplat și in 2010 și pana și FMI-ul considera ca atunci a fost o greșeala acel buget și program de austeritate (…). Atata timp cat consideram bugetul simple cifre, fara sa vedem și efectul pe care il are asupra oamenilor, greșim major”, a declarat Marcel Ciolacu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

