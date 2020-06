Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca amanarea relaxarii de la 1 iulie este "un esec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei" si cere liberalilor sa nu mai certe romanii, dupa ce ai fost antimodele. Ciolacu face referire la poza aparuta cu Orban, in care premierul "a baut si fumat in Guvern, alaturi de alti demnitari".