Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, dezvaluie ce a vorbit cu Viorica Dancila, luni seara, acasa la presedintele PSD. Acesta afirma ca discutia s-a axat pe rezultatul obtinut la alegerile prezidentiale, insa nu precizeaza rezultatul acestei discutii.CITEȘTE ȘI: Efectele uimitoare…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, referindu-se la întâlnirea de vineri a mai multor lideri de organizatii social-democrate, în cadrul careia s-ar fi cerut schimbarea din functia de secretar general al partidului a lui Mihai Fifor, ca spera sa nu se transforme într-o…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- ​Tariceanu s-a întâlnit, marți, cu liderii ALDE la sediul partidului, cu câteva ore înaintea ședinței oficiale, au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul partidului. Întâlnirea are loc în contextul în care o serie de parlamentari ALDE sunt nemulțumiți…