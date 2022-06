Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca miercuri, in coalitie, va avea loc o noua discutie asupra masurii compensarii pretului la carburanti, daca a avut efecte sau nu. Important este ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa, a precizat liderul social-democrat.

- ”Am venit cu acesti 5 lei la 10 litri, este o masura discutata, am avut fiecare opinii, am zis sa vedem cum functioneaza si apoi ne intalnim, cred ca miercuri din nou in coalitie si vom discuta asupra efectelor”, a spus Ciolacu. El a precizat ca avem al doilea cel mai mic pret din Europa la carburanti,…

- „Așteptam motivarea. Dupa cum am anunțat, vom veni cu un nou proiect, vom vedea daca este de interzicere sau de impozitare. Haideți sa așteptam motivarea”, a spus președintele PSD.Intrebat daca are Guvernul bani in cazul in care va trebui sa plateasca pensiile la sute de parlamentari, Marcel Ciolacu…

- „Așteptam motivarea. Presupun ca asta e legea. Haideți sa nu fim ipocriți. Suma nu e una fabuloasa, nu e foarte mare. In alte zone sociale exista sume mult mai mari. E vorba de o echitate. E vorba de a ajuta foștii demnitari sa treaca prin aceste greutați prin care trecem cu toții", a declarat Marcel…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca, dupa alegerile parlamentare din anul 2024, cea mai buna soluție este tot o coaliție PSD-PNL-UDMR. Cat despre rotația premierilor, el a spus ca aceasta va avea loc, așa cum s-a stabilit, in 2023, cand va fi desemnat prim-ministru de la PSD. “Aveam nevoie de o…

- Despre banii pentru voucherele acordate familiilor nevoiase si elevilor cu burse sociale, Marcel Ciolacu a spus ca sursa de finantare este atat din fonduri europene cat si de la buget. ”In acest moment, nu trebuie sa modificam niciun regulament european, pentru ca exista axa pe care o putem accesa”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, la Digi24, ca pachetul social ce urmeaza sa fie lansat de Guvern va conține și posibilitatea amanarii ratelor la banci, scrie news.ro . Liderul social-democrat nu a precizat in ce condiții. „Exista varianta amanarii ratelor la banci pentru romani. A…

- Este o diferenta intre propunerile festiviste, pe Facebook si propunerile totusi argumentate si discute si cu Comisia si cu Ministerul Finantelor, sa vedem impactul, a mai spus liderul social-democrat despre criticile venite dinspre PNL.Liderul PSD a spus despre pachetul de masuri pentru populatie ca…