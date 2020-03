Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Florin Cițu, s-a retras inainte de votul de investitura din Parlament. In aceasta situație, președintele Klaus Iohannis va chema, din nou, partidele politice la Cotroceni și va face o noua propunere de premier. Administrația Prezidențiala a emis urmatorul comunicat „Domnul Florin…

- Administrația Prezidențiala: Domnul Florin Vasile Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie și urmeaza sa faca o declarație de presa in cursul acestei seri. Ședința de plen in care ar fi trebuit dat votul pentru…

- Premierul desemnat, Florin Citu, trebuie sa vina cu o alta propunere de ministru al Sanatatii, mai ales in contextul crizei legate de aparitia coronavirusului, dar si cu alte propuneri pentru portofoliile unde ministrii propusi au primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, a declarat,…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca "sub nicio forma" ministrii Cabinetului Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare nu vor fi schimbati din Guvern. El a fost intrebat daca se ia in calcul schimbarea ministrilor din Guvernul Citu care au primit…

- Premierul desemnat va incepe de astazi, negocierile cu partidele Premierul desemnat Florin Cîtu a anuntat ca va începe de astazi, negocierile cu formatiunile politice pentru formarea unei majoritati parlamentare în vederea validarii noului cabinet si a programului de guvernare…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca Florin Citu are toate calitatile pentru a fi propus premier, atat prin cariera anterioara, cat si prin ceea ce a facut in cele trei luni si jumatate ca ministru de Finante. Intrebat daca Guvernul Citu va fi mai bun decat Guvernul…

- La scurt timp dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a convocat pe social-democrați la investirea Guvernului, liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat. „Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Si o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul Constitutiei. A doua.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite, in replica, presedintelui Klaus Iohannis sa nu acuze PSD ca nu face majoritate la investitura Guvernului Orban II."Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Si o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul…