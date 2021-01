Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca, in prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja "cinci tepe uriase romanilor", iar dupa alegeri, tot ce era promisiune a devenit "agresiune". "In prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja cinci tepe uriase romanilor! Dupa alegeri, tot…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca liderii coalitiei i-au transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Palatul Cotroceni, intentia lor de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Kelemen Hunor s-a declarat convins ca, miercuri seara, dupa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții pentru introducerea in circuitul legislativ a proiectelor PNL și USR de abrogare a pensiilor speciale: liberalii și useriștii sa nu mai boicoteze Senatul, astfel incat sa poata fi votata legea privind dublarea alocațiilor pentru copii. ”Voi convoca de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, pe Facebook, ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala care se acorda parlamentarilor care au mandate intregi. Alaturi de liderul PSD și-a anunțat demisia din Camera Deputaților și liderul grupului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris luni seara, pe Facebook, intrebandu-se daca peneliștii vor demisiona și ei din Parlament și vor renunța la pensiile speciale, așa cum a facut-o el. Dupa gestul sau anunțat public, Dan Barna a replicat și a precizat ca și parlamentarii USR vor demisiona pentru…

- „Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de crestere economica pentru a creste si pensiile si salariile si cresterea economica se va reflecta in cresterea pensiilor si a salariilor”,…

- Ciolacu a precizat, cu ocazia prezentarii planului de guvernare al PSD, ca social-democratii vor lupta impotriva "incompetentei Guvernului PNL". "Vom lupta incompetentei crase a Guvernului PNL. Spre deosebire de ei, noua echipa PSD este pregatita sa scoata tara din intunericul in care PNL…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat, joi, la Libertatea, faptul ca liberalii și Klaus Iohannis nu vor sa amane alegerile parlamentare din 6 decembrie deși numarul noilor cazuri de coronavirus este aproape de pragul de 10.000. Un numar de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost…