Ciolacu: Am discutat cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre cum putem salva PNRR

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti seara, ca a discutat cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a ”salva” PNRR, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au inteles importanta dialogului cu Partidul Social Democrat. ”La cat de rau arata acum lucrurile, premierul…

- Marcel Ciolacu a avut marți o discuție online cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, tema principala fiind „salvarea Planului Național de Redresare și Reziliența”. Liderul PSD considera ca lucrurile „arata rau” și crede ca „premierul Cițu se va intoarce din nou cu mana goala de la Bruxelles”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti seara, ca a discutat cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a ”salva” PNRR, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au inteles importanta dialogului cu Partidul Social Democrat.

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca PNRR nu a fost acceptat de Comisia Europeana, așa cum anunța ieri premierul Florin Cițu. "Reprezentanții USR din Guvern spun ca nu au trimis oficial Planul Național de Redresare și Reziliența la Bruxelles. Președintele și Premierul spun ca a…

- "Celebram astazi Ziua Pamantului, iar tema aleasa in acest an este restaurarea planetei noastre, greu incercate ca urmare a activitaților și nevoilor, adesea excesive, ale oamenilor.Prin scoaterea unor ecosisteme valoroase din circuitul de exploatare și redarea lor catre natura, omenirea are șansa de…

- Comisia Europeana și-a imbunatațit estimarea pentru creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,3% la 3,8%, insa Guvernul se bazeaza pe o expansiune de 4,3% a economiei , potrivit planurilor bugetare anunțate de premierul Florin Cițu. Autoritațile de la Bruxelles se așteapta la o creștere a…