- ”Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos Guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scapat total de sub control pandemia, au distrus economia si au prabusit nivelul de trai al romanilor. Guvernarea PNL…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care partidul o va depune luni in Parlament se va intitula „Guvernul PNL de la pandemie la pandemita generalizata, belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor”. Documentul cuprinde 24 de pagini,…

- Ciolacu i-a explicat jurnalistei Cristinei Sincai faptul ca PSD va organiza un congres pentru a alege o noua conducere, inaintea alegerilor locale. "Inainte de acest examen electoral, e normal sa avem congres. Am venit cu o echipa noua, oameni integri, profesionisti. O sa pornim o reconstructie…