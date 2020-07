Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…

- PSD nu renunța la ideea depunerii unei moțiuni de cenzura la adresa guvernului.Ba mai mult, trece chiar și la fapte.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca in mod „categoric” social-democratii vor introduce in luna august motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de…

- "Am anuntat. Nu mai tinem cont ca e stare de alerta. In cazul in care exista aceste abuzuri depunem motiunea de cenzura. Abuzuri in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului. Nu trebuie sa fii doctor in drept ca sa-ti dai seama ca decizia CCR este una predictibila. Faptul ca nu poti, prin ordin…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care exista garantia 100% ca aceasta va trece. El a adaugat ca, in prezent, PSD are 204 voturi, iar pentru ca motiunea sa fie adoptata sunt necesare 223 de voturi in Parlament.

- "Liberalii sunt speriați de moțiunea de cenzura și incearca sa se convinga singuri ca n-o vom depune. Le dau o veste trista: teama lor este justificata. Lucram deja moțiunea de cenzura, o depunem și va asigur ca vom trimite Guvernul Orban acasa pentru ca și-a batut joc de romani și de autoritațile…

- Social democrații au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Totodata, aceștia se declara optimiști cu privire la faptul ca aceasta va trece ”suta la suta”. "Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași mesaje din…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți seara, ca, pana in prezent, PSD are 202 semnaturi pentru demiterea Guvernului Orban, adaugand ca „prelungirea starii de alerta a fost fortața”.„Avem 202 de semnaturi pentru demiterea guvernului. Noi speram sa avem un numar impresionant…