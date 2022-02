Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc in sedinta marti, pe agenda discutiilor aflandu-se masurile de sprijin pentru populatie in contextul cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in sedinta coalitiei de guvernare va fi prezentat…

- "Eu raman la parerea in continuare ca pretul, cel putin pentru IMM-uri si zona casnica, trebuie sa ramana un pret reglementat, asa cum este prins acum in ordonanta - 0,8 si 1 leu pentru IMM- uri, venind cu o schema prin Ministerul de Finante, prin Ministerul IMM-urilor si prin Ministerul Economiei pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in aceasta saptamana, in coalitia de guvernare, se va discuta despre posibilitatea plafonarii preturilor la produsele alimentare de baza, dar si despre cumulul pensiei cu salariul in institutiile de stat.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca facturile romanilor la curent electric si gaze naturale vor scadea ca urmare a propunerilor facute de social-democrati in acest sens si agreate in coalitia de guvernare. „Facturile romanilor vor scadea imediat – ca urmare a propunerilor PSD, agreate ieri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00.

- E.ON Energie Romania a emis facturile pentru energie electrica și gaze naturale cu valorile compensate și la prețurile plafonate, acestea fiind calculate incepand cu primele zile ale lunii noiembrie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti ca va propune, la prima sedinta a liderilor coalitiei de guvernare, reducerea TVA nu doar la energie, ci si la gaze naturale.Citește și: VIDEO Noi masuri de compensare a prețurilor la energie, anunțate de premier. Ciuca vrea validarea în Coaliție…

- Ministrii Energiei din tarile membre ale Uniunii Europene se intalnesc joi pentru a discuta cum sa raspunda la preturile ridicate la gaze naturale si electricitate, in conditiile in care statele membre au inca diferente de opinie cu privire la necesitatea reformarii regulilor din sector, transmite…