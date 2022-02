Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența care prevede noile masuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze. Intre PSD și PNL au aparut tensiuni in legatura cu perioada de aplicare a OUG. Ministrul Energiei a anunțat ca plafoanele și compensarea se vor aplica de la 1…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Ccontre intre liberali și social-democrați pe tema masurilor pentru plafonarea prețurilor. PSD cere masuri urgente, incepand din februarie, in timp ce premierul Nicolae Ciuca e de acord ca facilitațile sa se aplice de la 1 aprilie. Liderii Coaliției au hotarat sa se intalneasca luni, 17 ianuarie, intr-o…

- Fostul secretar general al PSD Marian Neacșu, condamnat la șase luni de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza…

- Marian Neacsu urmeaza sa fie numit in functia de secretar general al Guvernului, la propunerea PSD. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca isi "asuma" propunerea, desi Marian Neacsu a fost condamnat penal. Ciolacu a adaugat ca Neacsu nu are in cazier antecedente penale, pentru ca acea condamnare…

- Marian Neacsu urmeaza sa fie numit în functia de secretar general al Guvernului, la propunerea PSD. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut ca îsi "asuma" propunerea, desi Marian Neacșu a fost condamnat penal. Ciolacu a adaugat ca Neacsu nu are în cazier antecedente…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 1 decembrie, ca l-a informat pe premierul Nicolae Ciuca cu privirea la propunerea ca Marian Neacsu sa preia functia de secretar general al Guvernului, informeaza News.ro. Legat de condamnarea penala a lui Marian Neacsu, liderul social democratilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca isi "asuma" propunerea ca Marian Neacsu sa fie sustinut de PSD pentru functia de secretar general al Guvernului, desi acesta a fost condamnat penal, Ciolacu explicand ca Neacsu nu are in cazier antecedente penale, pentru ca acea condamnare "e depasita juridic".…