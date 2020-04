Stiri pe aceeasi tema

- PSD o sa depuna dupa ridicarea starii de urgența o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat liderul social-democrat Marcel Ciolacu, care a invocat „atacul susținut al marțienilor” asupra ministrului in ceea ce privește schema de sprijin IMM Invest pe care firmele nu…

- Florin Cîțu a venit vineri cu noi explicații pentru renunțarea la mandatul de premier desemnat. Daca în urma cu o zi susținea ca a acceptat postul în logica anticipatelor, acum spune ca nu a vrut sa fie votat de PSD, ALDE și Pro România.„Decizia mea fost una de…

- „Decizia mea fost una de a refuza orice compromis cu PSD, ALDE si Romania. Cand am vazut ca trece guvernul doar cu voturile lor, atunci am refuzat, nu vreau sa fac acest compromis. Gandul ca m-ar fi votat Olguta Vasilescu, Ciolacu, Florin Iordache m-a facut sa iau aceasta decizie. (...) Mandatul meu…

- A aparut episodul 16 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu anunta ca alegerile anticipate nu vor mai avea loc, pentru ca Guvernul Citu va fi investit, iar prima masura luata va fi revenirea la alegerile locale…

- Vicepresedintele Parlamentului, deputatul PAS Mihai Popsoi, spune ca presedintele Igor Dodon antagonizeaza artificial relatiile cu UE, „ceea ce ne aduce aminte de strategia lui Plahotniuc”. Afirmatiile deputatului au fost facute in contextul in care, saptamana trecuta, seful statului a lansat mai multe…

- Moise Guran a explicat, pe Facebook, ca in urma cu un an, in campania pentru alegerile europarlamenare, a avut o discutie mai tensionata cu fostul presedinte Traian Basescu. Vineri, la Adevarul Live, Traian Basescu l-a jignit pe Moise Guran, recent intrat in USR.

- Cristian Vasilcoiu, fost consilier la Ministerul Muncii in timpul mandatului Olguței Vasilescu, reacționeaza virulent dupa atacul lui Florin Cițu la adresa PSD. Ministrul demis al Finanțelor a susținut ca PSD vrea sa respinga OUG 1/2020, pentru ca, prin aceasta, PNL le-a inghețat salariile și "sunt…

- "Am conturat cea mai mare majoritate parlamentara in acest moment”, a declarat Ciolacu. Intrebat daca a mers la Cotroceni cu lista de semnaturi din partea celor care il sustin pe Remus Pricopie, Ciolacu a raspuns: "Lista de semnaturi, am dovedit ieri, in primul rand prin vot, respectiv 261 de voturi,…