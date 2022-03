Situația sumei alocate pentru hrana zilnica a pacienților internați in unitațile spitalicești din Romania continua sa fie in atenție. Mai ales pe fondul scumpirii alimentelor, și in contextul in care norma de hrana pentru un pacient e, la momentul de fața, de 11 lei, suma din care trebuie asigurate trei mese zilnic. In acest sens, […] The post Ciolacu aduce in discuție creșterea normei de hrana pentru pacienții din spitale: ”Nu este un moft sau o pomana” - VIDEO first appeared on Ziarul National .