Ciolacu aduce acuzații incredibile! Guvernul măsluiește datele oficiale despre COVID-19 Presedintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din ”manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta. Intr-un interviu pe Romania TV, Ciolacu a precizat ca parlamentarii formatiunii nu vor vota sub nicio forma stare de alerta in forma in care a fost si nici pentru o perioada mai mare de 15 zile. Ciolacu face referire la faptul ca nu s-au deschis bisericile si teatrele, dar se deschid salile de jocuri de noroc, desi toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

