Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca va fi adoptata ordonanta de urgenta care reglementeaza industria pariurilor si a pacanelelor, in interesul cetatenilor romani. ”In primul rand, jocurile de noroc nu vor mai putea functiona daca firma nu este inregistrata in Romania. Vreau sa terminam odata cu situatia in care companiile de pariuri fac miliarde in Romania, dar trimit tot profitul in afara tarii si chiar a Uniunii Europene”, a spus seful Executivului. Premierul a mai spus ca Guvernul ”creste semnificativ taxele pentru toate licentele de jocuri de noroc si limiteaza drastic…