- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și premierul Finlandei, Sanna Marin, liderul social-democraților finlandezi, s-au intalnit la congresul socialiștilor europeni (PES), unde a fost adoptata o Rezolutie prin este declarat sprijinul pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „refuza sa creada ca Romania nu va intra in spațiul Schengen”, referindu-se și la rolul jucat de Romania in tranzitul cerealelor din Ucraina. „Romania indeplinește de mult timp toate condițiile tehnice de aderare, iar conduita țarii noastre in gestionarea…