- „Exista actul normativ facut si, in acest moment, este pe agenda coalitiei. Nu a fost o urgenta. Important a fost ca am anticipat ca avem nevoie de un astfel de act normativ. Poate in viitor. Sa vedem daca este nevoie sau nu este nevoie", a spus Marcel Ciolacu, la sediul PSD.„Sunt si sub impresia celor…

- Romania este pregatita sa ofere armament Ucrainei, dar trebuie sa existe și un cadru legal in acest sens, susține presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD). „A fost aceasta discutie, cum este normal sa o avem, in primul rand sa existe si un cadru legislativ si sa vedem si evolutia din Ucraina”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca țara noastra sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol, in functie de evolutia situatiei din Ucraina. Ciolacu susține ca nu exista insa nicio decizie a CSAT privind antrenarea unor „insurgenti” sau mercenari…

- M. Ciolacu despre importanta strategica si comerciala a Portului Constanta Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunța intenția României de a sprijini logistic Ucraina pentru ca marfurile sale sa tranziteze țara noastra catre alte state europene. Foto: Sorin Cealera. Cresterea…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…