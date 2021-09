Stiri pe aceeasi tema

- Criza de sanatate generata de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se confruntau pacienții cronici din Romania in ceea ce privește accesul la terapii, arata Alianța Pacienților Cronici din Romania. Criza politica actuala acutizeaza situația, sapand mai adanc groapa sistemului…

- Actuala criza politica lasa bolnavii fara tratamente, atrage atenția Alianta Pacientilor Cronici din Romania. Cei mai afectati sunt bolnavii de cancer si cei cu HIV/SIDA. “Printre cei mai afectati de situatia actuala sunt pacientii bolnavi de cancer si pacientii cu HIV/SIDA; pentru acestia din urma,…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, se amuza pe seama crizei guvernamentale și ironizeaza modul in care se comporta cei de la USR-PLUS, in tot acest scandal politic. Bancul distribuit de Mihai Tudose:

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la intalnirea cu diplomatii romani, ca tara noastra continua sa fie o tara stabila si ca vor fi gasite cele mai potrivite solutii la actuala criza politica. "In Romania se respecta valorile democratice, Constitutia tarii si chiar daca avem acum o criza…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania este „o țara stabila”, care nu va fi afectata de criza politica declanșata de ruptura dintre PNL și USR PLUS. El a dat asigurari marți ca vor fi gasite „cele mai potrivite soluții” pentru depașirea crizei guvernamentale.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, luni seara, la Realitatea Plus, ca actuala coaliție, din care USR PLUS a decis sa plece, trebuie refacuta. "Trebuie rfacuta coaliția, trebuie un Guvern care sa se bazeze pe o majoritate parlamentara. Cand ești la guvernare, trebuie sa pui in aplicare…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Targu Mures, ca actuala criza politica nu este dorita de romani si din acest motiv trebuie incheiata cat mai repede. "Romanii ne-au votat pentru ca le-am garantat patru ani de pace, de constructie si de dezvoltare, patru…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Tudorache, fost ministru de Interne, il acuza pe premierul Florin Cițu ca iși minte colegii din coaliția de guvernare. El susține ca noul program de modernizare Anghel Saligny, anunțat de premier, nu este altceva decat o „mita politica”. „Cateva clarificari…