- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept. "Pilonul statului de drept este CCR. Daca PSD ar fi atacat statul de drept...…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, face un apel catre toate partidele politice sa se așeze la aceeași masa și sa gaseasca soluții pentru a trece cu bine peste aceasta criza provocata de Covid-19.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca "responsabilitatea" pentru situatia in care se afla astazi Romania "apartine in integralitate Guvernului condus de Iohannis" si apreciaza drept "gretos" faptul ca autoritatile dau vina pe romani pentru ca Guvernul "a scapat total de sub control pandemia".…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Declaratia lui Ciolacu vine in contextul in care fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care cere masuri dure pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, mergand chiar pana la lockdown. Presedintele PSD spune ca social-democrații…

- Ciolacu nu crede, totusi, in varianta invatamantului online, despre care spune ca este "o minciuna si o gogorita". Prezent la Buzau cu ocazia dezvelirii unui monument care marcheaza implinirea a 150 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferata ce lega Buzaul de Marasesti, presedintele…

- Marcel Ciolacu a declarat sambata la Congresul PSD ca vremea tatucilor a apus și ca PSD trebuie sa lase in urma vechile obiceiuri si sa se modernizeze. Atacurile la adresa guvernarii liberale nu au lipsit din discursul lui Ciolacu. „PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tatuci și in modevident acest…

- PSD a depus plangerea penala la DNA pentru racolarea primarilor de catre PNL. Vizați sunt un ministru, un consilier al premierului Orban și secretarul general adjunct al Guvernului.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca cei vizați de plangerea penala sunt:…