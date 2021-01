Ciolacu: Această campanie de vaccinare este de fapt oglinda actualei guvernări Campania de vaccinare anti-COVID este de fapt "oglinda actualei guvernari", care nu are un plan coerent si nu informeaza transparent populatia, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Aceasta campanie de vaccinare este de fapt oglinda actualei guvernari, este cel mai important examen al guvernarii aceasta campanie de vaccinare. Nu avem doze suficiente, este evident, nu putem ajunge la 70% in acest ritm... ajungem in 3-4 ani la 70% gradul de imunizare a populatiei. Am vazut anuntul de la Cotroceni ca pe 8 februarie se redeschid scolile dupa aproape un an de zile, dar ne-am… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la TVR1, ca „oglinda actualei guvernari” este campania de guvernare care functioneaza cu sincope. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban „Campania de vaccinare este, de fapt, oglinda actualei guvernari, este cel mai…

- „O campanie de vaccinare trebuie sa fie onesta si trebuie sa puna, in mod firesc, in balanta, argumentele pro si contra. Nu cred ca o campanie triumfalista, care prezinta totul in roz si care prezinta vaccinul ca si solutia perfecta are sanse sa ajunga la oameni”, a declarat Sandesc la Antena3. …

- „Este un prilej sa subliniez ca nu mai tarziu de vineri am participat impreuna cu presedintele tarii la inaugurarea Centrului de depozitare a vaccinului impotriva acestui virus.Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem sa demaram campania de vaccinare incepand cu ziua de 27 decembrie. Folosesc acest…

- „Este un prilej sa subliniez ca nu mai tarziu de vineri am participat impreuna cu presedintele tarii la inaugurarea Centrului de depozitare a vaccinului impotriva acestui virus.Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem sa demaram campania de vaccinare incepand cu ziua de 27 decembrie. Folosesc acest…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca imediat dupa Craciun ar putea incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Conform premierului interimar, campania de vaccinare anti-coronavirus ar putea incepe in Romania pe data de 27 decembrie. „Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem…

- Argeșeanul Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central “Dr Carol Davila” din București, a fost desemnat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national. Gheorghita a fost invitat marti la Cotroceni, pentru a participa la sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea…

- Ce are de gand „peneleul” ca replica? Marcel Ciolacu anunța ca partidul iși suspenda acțiunile de campanie electorala, din respect pentru victimele de la incendiul de la Piatra -Neamț. "In acest moment, prioritar este ca supraviețuitorii tragediei de la Piatra Neamț sa aiba parte de ingrijiri medicale.…