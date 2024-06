Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca, in opinia sa, cel mai adecvat portofoliu de comisar european pentru Romania este cel de economie și piața interna, nu cel de Aparare, deoarece trupele sunt gestionate de NATO, nu de comisarul european. „Au inceput deja negocierile de sase luni de zile”, a spus Marcel Ciolacu, despre negocierile privind […] The post Ciolacu a stabilit obiectivul PSD pentru Comisia Europeana: „Cel mai potrivit portofoliu de comisar european pentru Romania este economia și piața interna” appeared first on Puterea.ro .