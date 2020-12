Liderul PSD Marcel Ciolacu a caracterizat ca fiind un „circ ridicol” votul dat in PNL pentru susținerea lui Ludovic Orban in funcția de premier dupa ce acesta a demisionat recent din funcție. „Circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș! Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat acum o saptamana de incompetent ce a fost in gestionarea pandemiei și a economiei. Nu, ”subsemnatule Orban ”! Tu nu mai poți avea nicio funcție in statul roman. Nu o meriți! Oamenii mor pe capete, in timp ce voi, inconștienților, continuați sa va bateți pe ciolan! Singura soluție…