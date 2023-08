Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca Romania are nevoie de o reforma administrativa rapida, iar numarul ordonatorilor de credite trebuie micșorat: „Nu putem sa avem cei mai mulți ordonatori de credite din lume. Asta e infrastructura comunista”.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, in deschiderea Forumului Studentilor Romani de Pretutindeni, ca Romania nu poate sa aiba cei mai multi ordonatori de credite din lume, considerand ca ”este inacceptabil asa ceva”. ”Nu trebuie fiecare sa faca achizitii publice. Acelea sa pot face centralizat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri in deschiderea Forumului Studentilor Romani de Pretutindeni, ca nu putem sa avem cei mai multi ordonatori de credite din lume, el considerand ca ”este inacceptabil asa ceva”. ”Nu trebuie fiecare sa faca achizitii publice. Acelea sa pot face centralizat, la…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca Romania are nevoie de o reforma administrativa rapida, iar numarul ordonatorilor de credite trebuie micșorat: "Nu putem sa avem cei mai mulți ordonatori de credite din lume. Asta e infrastructura comunista".

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, spune ca propunerea de majorare a taxelor și impozitelor este cel mai mare atac asupra afacerilor romanești și a proprietații private de la Ion Iliescu pana in prezent.Liderul PNL a declarat pentru G4Media citez: "Marcele, nu ești nici Mihai Viteazu,…

- Romania condamna ferm declarațiile așa-zisului „reprezentant” al Rusiei in Herson, scrie pe Twitter premierul Marcel Ciolacu, dupa ce Vladimir Saldo a amenințat ca armata rusa va lovi podul de la Giurgiulești.

- Este momentul sa recunoastem ca astazi Romania nu isi mai poate permite sa tina dascalii si elevii departe de scoala, a spus Nicolae Ciuca. Declaratiile au fost facute inaintea sedintei de Guvern in care va fi aprobata ordonanta privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de…

- Deși este a doua zi de greva in Educație, Guvernul pare sa nu aiba de unde lua banii necesari pentru ca salariile din invațamant sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative,…