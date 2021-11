CIOLACU a pus ochii și pe petroliști! Au taxe prea mici Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat marți ca vrea sa ”regleze” redevențele platite de companii la bugetul statului in urma unei comparații cu nivelurile redevențelor din celelalte state membre UE. Ciolacu a spus ca acum impactul redevențelor in veniturile bugetului de stat e ”foarte mic”, de 1,6 miliarde de lei. ”Am cautat zonele in care statul nu are suficiente venituri, de exemplu cum sunt redevențele. S-a scos de la Ministerul Finanțelor impactul și vedem printr-o lege cum putem regla lucrurile in comparație cu alte state din UE. In acest moment au un impact foarte mic la bugetul de stat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

