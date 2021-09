Marcel Ciolacu, președintele PSD, și-ar dori ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna. Intr-o postare pe Facebook, el a reacționat la tensiunile din coaliția de guvernare care s-au amplificat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Ii așteptam pe cei din USR PLUS sa termine cu baletul și sa semneze. In nici un caz nu vom accepta ca dorința romanilor de a scapa de acest…