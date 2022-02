Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, considera ca reducerea TVA la energie, la 5%, nu reprezinta o soluție in actuala criza. In opinia sa, ar trebui acțiuni indreptate catre toate sectoarele și un „TVA scazut generalizat”. Intrebat ce masuri se iau in contextul exploziei actuale a prețurilor, Cițu a spus…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, la Parlament, despre propunerea sustinuta de PSD, a unui TVA de 5% in energie, ca masura pentru perioada dupa 1 aprilie, ca nu este o solutie, ci este nevoie de un TVA scazut generalizat. El a comentat si o alta varianta, privind prelungirea prevederilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a consultat, impreuna cu specialiști din Guvern și din PSD, cifrele privind prețurile la energie. El arata ca, in acest moment, in Romania sunt prețuri mai mari la energie decat in Germania. ”In primul rand, inlocuirea o face primul ministru sau…

- Președintele PNL, Florin Cițu nu este de acod cu propunerea PSD privind reglementarea prețului la energie. Acesta a declarat, marți, la Parlament ca nu vede sensul unei reglementari incepand cu data de 1 aprilie. ”Cineva nu s-a gandit foarte bine la asta. Daca vrem sa facem ceva trebuie sa ne gandim…

- ”Este evident ca suntem intr-o criza energetica majora, in afara ca loveste consumatorii casnici, loveste intreaga industrie romaneasca. Nu este doar Romania in aceasta situatie, este intreaga Europa, si nu numai, dar am vazut si masuri care s-au luat si in Marea Britanie, si in Franta, deci este un…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania se afla intr-o criza energetica majora și statul trebuie sa intervina curajos „Suntem intr-o criza energetica majora. In afara ca lovește consumatorii casnici, lovește intreaga industrie romaneasca. Nu este numai Romania in aceasta…

