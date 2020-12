Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, decizia premierului Ludovic Orban de a demisiona din functie.„Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban. Va reamintesc decizia noastra de a avea un Guvern cu drepturi depline la începutul pandemiei. Functia de prim-ministru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, decizia premierului Ludovic Orban de a demisiona din functie și a anunțat ca il va propune pe Alexandru Rafila pentru funcția de premier. “O iresponsabilitate ce a facut Orban. (…) Functia de prim-ministru nu se paraseste cum vrei. (…) Nu poti…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Digi24, ca decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul este una iresponsabila, avand in vedere ca Romania se afla in plina pandemie de COVID. „Noi nu avem Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara. Este un gest impardonabil”,…

- Surse politice au declarat ca premierul Ludovic Orban urmeaza sa demisioneze astazi din funcția de prim-ministru, scrie stiripesurse.ro. Anuntul ar urma sa fie facut la ora 19.00. Ludovic Orban ar face pasul inapoi de la Palatul Victoria, dar ramane presedintele PNL. Functia de premier va fi preluata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat dur, luni, pe premierul Ludovic Orban, in Parlament, afirmand ca din cauza Guvernului pe care il conduce, Romania aa fost scoasa din Europa, ca plan economic și...

- "Acel Grup de Comunicare Strategica, din punctul nostru de vedere, ar trebui desfiintat pentru ca e netransparent, condus de anumiti impostori politici si ar trebui inlocuit de catre specialisti.Noi nu am facut niciun fel de prevenire. De aceea ne aflam in aceasta situatie. Azi avem aproape…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu specialiștii, iar aceștia i-au spus ca saptamana aceasta vom ajunge la 10.000 de cazuri, iar in doua saptamani vom avea blocaj in spitale.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor…

- "Romania traverseaza cea mai grava criza sanitara si economica din istorie. Un guvern competent si responsabil ar fi lucrat alaturi de specialisti pentru a scoate Romania din impas. Din pacate, nu s-a intamplat asa si tara noastra se afla aproape de un dezastru. Trebuie sa schimbam acest lucru.…