- Printre punctele care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare va fi si initiativa de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice”, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Propunerea vine in mod surprinzator de la PSD, desi initiativa a fost pornita de USR.

- Presedintele Marcel Ciolacu a convocat sesiunea extraordinara a Camerei Deputatilor. Unul din punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței este adoptarea initiativei ”Fara penali in functii publice”, inițiata de USR.Citește și: ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca liberalii au schimbat managerii de spitale pentru a putea face achizitii directe de la Unifarm, iar Consiliile Judetene plateau facturile cu preturi mult prea mari, liberalii organizand astfel "un lant bine definit". "Toata…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Potrivit unor surse, Arafat doreste sa il convinga pe presedintele Camerei Deputatilor de necesitatea prelungirii starii de alerta. Aceleasi…

- Deputatii s-au reunit, miercuri in sedinta de plen, printre proiectele de pe ordinea de zi fiind cel privind Codul Administrativ, respins deja de comisiile de specialitate, si care prevede introducerea limbii materne in administratia publica si Politie, in acele localitati in care minoritatile depasesc…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…