Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, invitat, duminica seara, la Antena 3 a avut o declarație surprinzatoare. El a spus ca va merge, oricum, la biserica, in noaptea de Inviere și, decat sa lipseasca, mai bine platește amenda. “Anunț public, oficial. In noaptea de Inviere voi fi la biserica. Acolo ma duc…

- Prezența enoriașilor la Biserica in noaptea de Inviere inca nu este certa. Așa rezulta din raspunsul arhiepicopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, la intrebarea unui mirean daca face demersuri pentru a putea merge in noaptea de Inviere la biserica. ”Sfantul Sinod va randui ce sa facem si cum sa…

- Nu a existat anul acesta vreo discutie oficiala despre restrictii de Pasti, deciziile referitoare la perioada pascala urmand a fi rodul exclusiv al unui dialog „absolut obligatoriu” dintre autoritati si cultele religioase, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, informeaza…

- AUR cere Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta "corectarea" hotarârilor autoritaților astfel încât sa fie ridicate restricțiile de circulație în noaptea de Înviere - în 4 aprilie, când este Pastele catolic si 2 mai, de Pastele…

- Alianța pentru Unirea Romanilor spune ca, in aceste nopți creștinii iși doresc sa participe la slujba Invierii, urmata de Sfanta Liturghie. Prin urmare, considera membrii AUR, este necesara derogarea de la restricțiile de deplasare intre orele 23:00-05:00, una dintre masurile impuse de CNSU in data…

- Romanii nu vor avea acces, nici in acest an, la slujba de Paști. Pentru ca Romania a intrat in „era normalitații”, nici in 2021 nu vom putea asista, in biserica, la slujba din Noaptea de Inviere. Așa cum se știe, din 16 mai 2020 Romania se afla in stare de alerta. In starea de alerta, […]

- Marea bucurie a Invierii Domnului Iisus Hristos va fi trista. Romanii nu vor avea acces, nici in acest an, la slujba de Paști. Pentru ca Romania a intrat in ”era normalitații”, nici in 2021 nu vom putea asista, in biserica, la slujba din noaptea de Inviere. Așa cum se știe, din 16 mai 2020 Romania […]…

- ”Veniți de luați lumina!” va rasuna, din nou, la fel ca in ultimii aproape 2.000 de ani, și in anul pandemiei 2021. Numai ca, la fel ca in anul precedent, 2020, preoții vor striga singuri, in biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumina. Marea bucurie a Invierii Domnului Iisus…