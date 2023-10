Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu anunța cand va intra in vigoare pachetul de masuri fiscale, care a trecut de CCR: Totul sta in pixul lui Klaus IohannisPremierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, ca, impreuna cu partenerii sociali, Guvernul urmeaza sa stabileasca cuantumul cresterii salariului minim pe economie…

- ”USR depune, astazi, sesizarea la CCR impotriva legii de crestere a taxelor initiate de Marcel Ciolacu si Guvernul PSD-PNL”, este anuntul formatiunii. Ionut Mosteanu, vicepresedinte si purtator de cuvant al partidului, va merge la sediul CCR la ora 11.00, unde va oferi detalii cu privire la sesizarea…

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, in debutul ședinței de Guvern ca pachetul fiscal pe care iși va angaja raspunderea in Parlament nu aduce austeritate și nu exista niciun risc pentru ca prețurile sa creasca.„Am vazut tot felul de interpretari ale unora cum ca aceste decizii aduc austeritatea.…

- Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” In cursul zilei de vineri, premierul Ciolacu a precizat faptul ca inca…

- „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari. Inca eu nu mi-am asumat legea. Luni de dimineata la ora 9.00 voi avea din nou intalnire cu ministrul Finantelor pe tot calculul de lege”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri la Buzau, cu referire la proiectul de lege privind noile masuri fiscale…

- Premierul Marcel Ciolacu a lasat sa se ințeleaga ca e gata sa demisioneze din funcția de prim-ministru daca liberalii nu susțin pachetul de masuri fiscale și de reforma a statului. Situație in care s-ar ajunge la anticipate. Șeful Guvernului și al PSD-ului spune ca joaca „cu mandatul pe masa”. „E posibil…