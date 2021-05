Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca saluta decizia premierului Florin Citu de a-i invita pe social-democrati la discutii pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca nu are nicio problema sa vina la Guvern, deoarece PNRR este al Romaniei si al romanilor.…

- Nu avem nicio problema sa venim la guvern, pentru vorbim de un plan național al Romaniei și al romanilor”, spune Marce Ciolacu, la intrarea in Palatul Victoria, unde se intalnește cu premierul Florin Cițu pentru a discuta despre PNRR: „Nu sunt tensionat”. Citește și: Nicușor Dan CONFIRMA:…

- PNRR va fi discutat cu reprezentantii PSD. PNRR va fi discutat astazi, pentru prima data, de Guvern, cu principalul partid de opozitie. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a confirmat ca accepta invitatia premierului Florin Citu si a spus ca va fi insotit de mai multi specialisti ai partidului,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca la discuția pe care o va avea joi cu premierul Florin Cițu va merge cu mai mulți specialiști ai partidului, dar și cu reprezentanți ai IMM-urilor și ai sindicatelor. El a spus ca nu este deranjat de modul in care a fost anunțata intalnirea. „Eu nu pot decat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va merge la Guvern pentru a discuta despre PNRR cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Șeful PSD va fi insoțit la discuțiile de la Palatul Victoria de parteneri sociali și de experți. „In primul rand PNRR trebuie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va merge la Guvern pentru a discuta despre PNRR cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Șeful PSD va fi insoțit la...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va merge la Guvern pentru a discuta despre PNRR cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Șeful PSD va fi insoțit la discuțiile de la Palatul Victoria de parteneri sociali și de experți. „In primul rand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu. Intrebat, marti seara, in…