Ciolacu: 12 milioane de români vor avea venituri mai mari în 2024 Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit cu completari și a menționat care sunt direcțiile strategice pe care se bazeaza noul buget, fiind vorba mai exact de: O strategie economica coerenta, pentru a atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, de 3.4%; Investiții record de peste 7% din PIB, mai exact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O grupare care a fortat zece tinere sa se prostitueze, inca din 2016, a fost destructurata, dupa cooperarea dintre anchetatorii din mai multe state. Victimele au fost exploatate in Romania, dar si in Elvetia, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Marea Britanie, Franta, Spania, Cehia, dar si in state arabe,…

- Romania a fost printre cele 44 de state care s-au abținut de la votul rezoluției ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu, alaturi de mai multe țari europene, precum Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, Germania sau Marea Britanie.

- La Campionatul Mondial de descarcerare și prim ajutor in trauma, desfașurat zilele trecute in Insulele Canare, la Lanzarote, Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel de echipa de paramedici de la ISU Baia Mare, care a dus faima Maramureșului peste hotare. Alaturi de ei, au participat echipele…

- La reuniune și-au anunțat prezența numeroși lideri internaționali, iar anunțurile de noi inalți oficiali care vor merge la Cairo continua sa soseasca, potrivit Reuters. • Președintele Consiliului European, Charles Michel și liderul diplomației UE, Jospe Borrell• Președinți: Abdel Fattah al-Sisi…

- Autoritatea de concurenta are suspiciuni ca prin introducerea politicii ATT („App Tracking Transparency”), Apple a incurajat utilizatorii sa limiteze accesul altor aplicatii la profilul publicitar IDFA („Identifier for Advertisers”), ceea ce a condus la o restrangere a concurentei pe piata publicitatii…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Zece maestri lutieri din Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR), au plecat in Italia, cu aproape 70 de instrumente din lemn, pentru a participa la Targul Cremona Musica 2023, desfașurat la finele acestei saptamani. Producatorii de instrumente muzicale din Reghin au plecat in Italia, ducand…

- Ponderea automobilelor electrice pe piata auto din Europa a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit careia vanzarile de autoturisme in Europa au crescut pentru a 13-a luna consecutiv,…