Ciocolata s-ar putea ieftini, ca urmare a evoluției prețurilor pentru cacao Cacaua a inregistrat cea mai lunga serie de ieftiniri din ultimii doi ani, pe bursa de marfuri din New York, in contextul in care atenția se indreapta catre vremea favorabila care ar putea ajuta culturile producatorilor din Africa de Vest, potrivit Bloomberg. Cotațiile futures au scazut cu pana la 2,3% joi, indreptandu-se spre o a […] The post Ciocolata s-ar putea ieftini, ca urmare a evoluției prețurilor pentru cacao appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

