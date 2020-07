Stiri pe aceeasi tema

- Batoanele de ciocolata marca Ritter Sport sunt singurele care pot fi vandute sub forma unui patrat in Germania, a decis joi Curtea Federala de Justitie (BGH), informeaza Agerpres, care citeaza DPA.

- In replica, Volkswagen a anuntat intr-un comunicat ca va propune solutii amiabile pentru a solutiona o mare parte din cele 60.000 de proceduri individuale care sunt in prezent pe rol in Germania. Herbert Gilbert, 65 de ani, un reclamant din landul Rhineland-Palatinate a incercat sa obtina…

- Cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat luni producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat, o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma scandalului…

- Herbert Gilbert, un proprietar de Volkswagen Sharan din Germania, a caștigat procesul in care cerea despagubiri constructorului pentru ca mașina sa fusese echipata cu un soft de trucare a emisiilor diesel. Curtea Federala de Justiție din Germania a decis ca Volkswagen trebuie sa plateasca despagubiri…

- Luni, cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat. Aceasta este o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma…

- Cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat luni producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat, o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma scandalului…

- Autor: Petru ROMOȘAN Titlul complet ar fi trebuit sa fie „Suveranisti, populisti, protectionisti, nationalisti versus globalisti, progresisti, neoliberali, neomarxisti”, dar n-ar mai fi fost un titlu. Am ajuns foarte departe. Donald Trump se trateaza preventiv cu hidroxiclorochina. O pastila pe zi.…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a anuntat, vineri, ca este singura institutie abilitata sa ia decizii privind conformarea cu legislatia comunitara, negand practic competenta instantei constitutionale din Germania, care s-a pronuntat privind politicile Bancii Centrale Europene, anunța MEDIAFAX."Pentru…