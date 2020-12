Ciocolata, o afacere profitabilă în pandemie Fara prea multe opțiuni de relaxare și de distracție, mulți au descoperit un prieten care poate fi ținut aproape chiar și in vremuri de pandemie. Ciocolata! Afacerile cu dulcele suprem au inflorit, iar sarbatorile au adus un plus substanțial la profit. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

