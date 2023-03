Ciocolată de casă ca pe vremuri. Gustul copilăriei într-o rețetă ușoară și rapidă Daca și ție iți este pofta de ceva dulce și tot vine weekendul, noi ne-am gandit sa va prezentam o rețeta delicioasa. Va vom explica cum se face ciocolata de casa ca pe vremuri. Este gustul copilariei și este cea mai simpla, rapida și gustoasa rețeta pentru ciocolata de casa. Iata care sunt ingredientele de care aveți nevoie, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista un mit conform caruia numai ciocolata neagra poate oferi gusturi autentice. Adevarul este ca nu conteaza neaparat sortimentul, ci procesul de alegere. Unul dintre cele mai apreciate delicii, ciocolata, pe langa gustul inconfundabil, ofera și numeroase beneficii asupra organismului. Insa, daca…

- Pe TikTok s-au viralizat imaginile in care se arata cum sunt gatite ouale in mod tradițional in Bucovina. Aveți nevoie de oua și de smantana iar rezultatul este unul delicios, relateaza ro-viral.video. Pe langa faptul ca gustul e unul foarte bun, rețeta e una sanatoasa deoarece nu se pune ulei și ouale…

- Gustul acestei prajituri este unul inconfundabil, asa ca ii vei rasfata si pe cei mai mofturosi membrii ai familiei, care vor mai cere inca o portie. Pentru ca este o reteta care se pregateste foarte repede, chiar si o gospodina incepatoare o poate incerca, iar rezultatul cu siguranta ca va fi pe masura…

- Cine nu și-ar dori ca, la micul dejun, sa aiba parte de un desert pufos și gustos?! Ei bine, mai ales pentru copii, brioșele cu ciocolata reprezinta adevarate delicatese, și se prepara destul de ușor. Bine, și adulții se pot bucura de ele și le pot savura alaturi de cafea. Va prezentam astazi o rețeta…

- Pandișpan cu afine. Ingrediente 4 oua4 linguri faina4 linguri iaurt grecesc4 linguri zahar200 g afine50g untun praf de copt1 plic zahar vanilat1 lingura de coaja de citrice confiate ***In loc de afine puteți folosi și coacaze sau mure, zmeura, capșune, prune. Pandișpan cu afine. Mod de preparare Ouale…

- Pilaful de orez se prepara simplu, dar gustul sau este delicios. El poate fi combinat atat cu carne sau cu legume și rezultatul va fi unul bun. Pentru a profita cat mai mult de gustul sau, se recomanda a se fierbe in zeama de la supa de pui.

- Daca ești in cautarea unui desert rapid și delicios, iți propunem o rețeta simpla de brownie cu migdale și mousse de ciocolata. In randurile de mai jos, vei regasi ingredientele de care ai nevoie, dar și modul de preparare.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar gospodinele s-au apucat deja de impodobit bradul și de preparat diverse mancaruri. Ei bine, daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce desert sa mai faci pentru masa de Craciun, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa…