Ciocniri violente la granița turco-siriană - Șase combatanți proturci au fost uciși Sase combatanti din cadrul unei grupari proturce au fost ucisi in confruntari violente, in nord-vestul Siriei, cu forte ale regimului lui Bashar al-Assad, care continuau luni, anunta formatiuni rebele si un ONG, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

Un nou șir de violente a izbucnit sambata la Paris, in marja unor manifestatii, in Place de la Republique, la o zi dupa un atac sangeros soldat cu trei morti si trei raniti, conform News.ro.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat joi un apel pentru un summit comun cu presedintele rus Vladimir Putin si presedintele sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta "amenintarea terorista" in nordul Siriei, printre altele, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

Cinci rachete lansate din nordul Siriei au lovit luni districtul turc Karkamis aflat in zona de frontiera, ucigand doua persoane si ranind alte sase, dintre care doua grav, a declarat guvernatorul provinciei Gaziantep, citat de Reuters.

Patru ofiteri de politie au fost ucisi intr-un "incident" in Sistan-Baluchestan, o provincie din sud-estul Iranului care a fost afectata de violente mortale in ultimele saptamani, a informat duminica presa de stat, potrivit News.ro.

In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției, informeaza Rador.

Ciocniri intense au avut loc in orașul iranian Zahedan, in contextul in care țara este cuprinsa de tulburari antiguvernamentale, relateaza BBC, potrivit Mediafax.

Doi membri ai fortelor de securitate din Iran au fost ucisi in timpul unor noi proteste fata de moartea tinerei kurde Mahsa Amini, transmite duminica agentia officiala de presa IRNA, preluata de AFP.

Armata americana anunta ca a efectuat joi un raid vizand "un lider de rang inalt" al gruparii Statul Islamic (SI) intr-o zona situata in nord-estul Siriei, aflata sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, relateaza AFP, potrivit news.ro.