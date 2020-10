Ciocniri violente între protestatarii anti-restricții și poliție la Barcelona Ciocniri intre protestatari si politisti s-au produs vineri in centrul orasului Barcelona, unde sute de persoane s-au adunat pentru a manifesta impotriva restrictiilor de circulatie impuse pentru a incetini raspandirea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Aproximativ 700 de persoane au participat la acest miting de protest impotriva interzicerii circulatiei pe timpul noptii si a celei de a parasi orasul pe perioada weekendului prelungit in care este celebrata Sarbatoarea Tuturor Sfintilor. Demonstratia a degenerat dupa ce aproximativ 50 de persoane "au inceput… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri intre protestatari si politisti s-au produs vineri in centrul orasului Barcelona, unde sute de persoane s-au adunat pentru a manifesta impotriva restrictiilor de circulatie impuse pentru a incetini raspandirea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.

- Proteste violente au avut loc vineri seara in capitala Cataluniei, Barcelona, unde protestatari impotriva restricțiilor dictate de pandemia Covid-19 s-au ciocnit cu forțele de ordine. Confruntarile s-au soldat cu raniți și pagube materiale.

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția…

- Politia ceha a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva unei manifestatii violente, la Praga, impotriva masurilor luate de Guvern pentru a contracara pandemia de COVID-19, relateaza AFP.

- Ciocniri violente s-au produs joi in Jakarta si alte cateva orase din Indonezia, in a treia zi de manifestatii la care au participat zeci de mii de persoane impotriva unei noi legi care limiteaza drepturile angajatilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Politia a folosit gaze lacrimogene in capitala…

- Doua evenimente au loc, luni seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. La primul, participantii, care poarta masca de protectie si pastreaza distanta fizica, marcheaza implinirea a doi ani de la protestele din 10. Protestatarii cer dreptate si pedepsirea tuturor vinovatilor. Al doilea protest este fata…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut în aceasta saptamâna, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse, citata…

- Mii de persoane au protestat in capitala Germaniei, Berlin, impotriva restrictiilor de pandemie. Protestatarii au afisat bannere cu sloganuri precum „Corona – alarma falsa” si „Suntem obligati sa purtam o botnita”. Niciun participant la demonstratie nu a purtat masca de protectie si nu a existat niciun…