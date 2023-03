Ciocniri violente între manifestanţi şi poliţie la Atena Ciocniri violente intre politie si manifestanti in fata Parlamentului din Atena, duminica, in timpul unui miting de protest organizat dupa dezastrul feroviar din Grecia, in urma caruia au murit circa 60 de persoane, marti seara, relateaza AFP. Manifestantii au idat foc la cosurile de gunoi si au aruncat cocktail-uri Molotov, in timp ce politia a raspuns cu gaze lacrimogene si grenade. Piata Syntagma, marea esplanada din fata Parlamentului, s-a golit de cei 12.000 de manifestanti, in doar cateva minute. Oamenii se adunasera aici pentru a cere socoteala autoritatilor elene dupa dezastrul din zilele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

