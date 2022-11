Ciocniri și arestări la mitingul din Grecia împotriva inflației Mai multe ciocniri cu poliția , urmate de arestari s-au petrecut la mitingul din Grecia impotriva inflației, de miercuri. Poliția din Grecia a reținut cel puțin 10 persoane miercuri (9 noiembrie) dupa ce cateva ciocniri au izbucnit in timpul unui protest in fața parlamentului impotriva inflației in creștere care afecteaza gospodariile. Poliția a lansat gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de protestatari care aruncau cu pietre și bombe cu benzina in poliție. O mașina și cateva vitrine au fost, de asemenea, avariate, a spus poliția, potrivit Reuters. Mai multe ciocniri, dar și arestari ce… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

