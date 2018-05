Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse luni in cursul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com. Zeci de mii de palestinieni participa la protestele…

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat miercuri seara ca sediul ambasadei din Israel va fi mutat de la Tel Aviv la Ierusalim, dar Guvernul de la Praga nu a confirmat un plan concret în acest sens, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita in Israel. Asta, in contextul in care, saptamana trecuta, Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

