Zeci de persoane au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, in urma confruntarilor intre etnici sarbi si serviciile de securitate produse in nordul Kosovo, afirma surse citate de agentia Reuters.Confruntarile au avut loc miercuri intre politistii kosovari si civilii sarbi in nordul Kosovo, soldate cu raniți de ambele parți, ca urmare a unor operatiuni de combatere a activitatii de contrabanda efectuate de politia kosovara. In ciuda acordului incheiat intre Serbia si Kosovo pentru a pune capat tensiunilor la frontiera, situația este in continuare tensionata. Agentii de politie au fost atacati cu arme…