Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a reiterat sambata opozitia fata de preluarea unei parti a solicitantilor de azil din tabara de refugiati Moria din insula greceasca Lesbos, distrusa in urma unui incendiu saptamana aceasta, atragandu-si critici din partea partenerului sau de coalitie guvernamentala…

- Politia de pe insula greaca Lesbos a tras sambata cu gaze lacrimogene asupra migrantilor care ii atacau cu pietre, in timpul unei manifestatii in cadrul careia au cerut adapost dupa ce incendiile au distrus tabara de refugiati Moria, relateaza AFP.Sute de solicitanti de azil si-au exprimat…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi seara ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP. Angela Merkel nu a avansat un numar, dar a spus ca initiativa…

- UPDATE, 10 septembrie 2020 – Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care…

- Tabara de migranți Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata parțial, dupa ce un incendiu s-a declanșat in zorii zilei de miercuri, au anunțat autoritațile elene, conform The Guardian.Mii de oameni care locuiau in tabara supraaglomerata au fugit din calea flacarilor. Focul a distrus corturi…