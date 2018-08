Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost rapita de pe strada de mai multe persoane care au bagat o intr o autoutilitara care a demarat in tromba. Potrivit aradon.ro, trecatorii care au asistat la intreaga scena au sunat la 112 si au reclamat cele intamplate, oferind detalii. Politia a instituit filtre la intrarea si la iesirea…

- Mai multi martori au sesizat, luni dupa-amiaza, ca o femeie a fost rapita in centrul orasului Arad, fiind luata cu forta de pe strada si bagata intr-o dubita care a demarat in mare viteza. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime,…

- O crima socanta a avut loc in Bistrita. Un adolescent de 17 ani si-a aruncat colegul de munca, un paznic de 61 de ani, in flacarile din cazanul centralei termice, apoi s-a dus sa se tunda. Politia l-a ridicat chiar din frizerie, scrie observator.tv. Un barbat de 61 de ani din comuna…

- El a fost retinut astazi, in urma unei descinderi a mascatilor politiei de la Serviciul de Investigatii Criminale pentru 24 de ore pentru infractiunea de tentativa de incendiere. Scandalul dintre cele doua clanuri de interlopi a pornit de la o manea a lui Florin Salam. Manelistul i-a dedicat melodia…

- Certurile s-au tinut lant intr-o familie din judetul Botosani si au continuat chiar si dupa divort S-a intamplat in comuna Trusesti, unde un barbat ar fi intrat in curtea fostei sotii cu chef de cearta

- Unul dintre cei mai extravaganti oameni de televiziune din Statele Unite a iesit cu tancul pe strazi. Jay Leno i-a lasat pe toti cu gura cascata când si-a condus vehiculul blindat în Los Angeles.

- Politia a interzis accesul intr-o scoala primara din Berlin si in perimetrul din jurul institutiei din cauza unei potentiale „situatii periculoase”, au declarat autoritatile, conform Reuters. Institutia de invatamant a interzis accesul in interiorul scolii. Elevii si profesorii au fost evacuati…

- Un politist german a deschis focul asupra unui barbat duminica in Catedrala din Berlin, au indicat media si o purtatoare de cuvant a politiei, relateaza DPA, Reuters si AFP.Circumstantele incidentului nu sunt clare. Un politist a fost de asemenea ranit in incident, potrivit purtatoarei de…