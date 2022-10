Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma intre localitațile Sintea Mare și Țipari. In urma ciocnirii dintre un microbuz și un autoturism, doua femei aflate in autoturism au ramas incarcerate, fiind salvate de pompierii aradeni. „Astazi, 29.10.2022, in jurul orei 13:45, pompierii aradeni au…

- ȚIPARI. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, in urma cu jumatate de ora, intre localitațile Sintea Mare și Țipari, pe DC 131, a avut loc un accident rutierintre un autoturism și un microbuz pentru transport marfa. Din primele informații, se pare ca doua victime au ramas incarcerate.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe raza localitații Feleacu. ”La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism rasturnat pe partea laterala, cu…

- Un grav accident rutier s-a petrecut acum pe raza localitații Milișauți und un autoturism intrat intr-un cap de pod. Potrivit ISU Suceava, au rezultat doua victime incarcerate iar pompierii lucreaza pentru extragerea acestora. Din primele informații, este vorba despre doua femei, una dintre acestea…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața zilei de astazi, 25 septembrie 2022, in jurul orei o6.00, pe Calea Moților din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca, in urma caruia un barbat a murit. Apelul de urgența a venit la ora 6:18, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale, precum și un echipaj…

- Pompierii turdeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, pe sensul de mers dinspre Turda spre Cluj, in apropierea localitații Sandulești.„La fața locului a fost dislocata o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism…

- Pompierii clujeni au anuntat ca peste noapte au intervenit la un incendiu care a afectat o casa și mai multe garaje pe strada Gruia din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la primele ore ale dimineții la un incendiu care a afectat acoperișul unei…