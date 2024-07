Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc duminica seara, pe raza localitații Maneuți, intre un autoturism și un microbuz, trei persoane din autoturism avand nevoie de ingrijiri medicale. Din nefericire, unul dintre raniti era inconștient, dar cu funcții vitale, fiind transportat de urgenta la spital.Celelalte ...

- Sambata dimineața, in jurul orei 06:40, in timp ce o femeie in varsta de 44 de ani din municipiul Suceava conducea autoturismul pe DC 38A din comuna Darmanești, la intersecția dirijata prin indicatoare cu DJ 209D a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre o femeie in varsta de 26 de ani,…

- Trei persoane au fost ranite și au fost duse la spital intr-un accident produs sambata seara in comuna Poiana Stampei din județul Suceava.Potrivit ISU Suceava, o mașina a parasit partea carosabila, iar in urma evenimentului au fost ranite cele trei persoane din interior: un barbat de 67 de ani și…

- FOTO: Accident grav pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Rahau. Impact intre un microbuz și un autoturism. Doua persoane ranite Un accident rutier s-a petrecut sambata noaptea pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Rahau. Este vorba despre un impact intre un microbuz cu 12 pasageri și un autoturism. Doua persoane…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara, in jurul orei 23.20, pe Autostrada A1, in zona localitații Rahau, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. „Traficul rutier este blocat pe Autostrada A1, la kilometrul 301, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 9:40, pe DN 68A, in localitatea Coșevița. „Un barbat, in varsta de 60 de ani, a condus un microbuz pe DN 68 A dinspre Timișoara inspre Deva, in localitatea Coșevița, intr-o curba la dreapta ar fi patruns pe sensul…

- Un autoturism s-a rasturnat pe Autostrada A 3.Un La data de 3 iunie a.c., in jurul orei 16.30, a fost raportat un accident rutier pe Autostrada A3, sensul de mers Turda spre Gilau.Conform primelor verificari, conducatorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare in condiții…

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina sambata dupa-amiaza, pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la un accident rutier produs in zona restaurantului „Lutch 2000”. „Sectia de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la…